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رسميا.. منتخب مصر يودع بطولة أمم أفريقيا للناشئين

09:09 م الخميس 03 أبريل 2025

منتخب مصر للناشئين

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كتب - محمد القرش:

خسر منتخب مصر من نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بالهدف الأول عن طريق يوسف دابو في الدقيقة 41، وأضاف تابسوبا الهدف الثاني للمنتخب البوركيني في الدقيقة 68.

وسجل نجم منتخب مصر، بلال عطية، هدف تقليص الفارق للفراعنة في مرمى بوركينا فاسو في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبدأ الفراعنة بطولة أمم أفريقيا بخسارة مثيرة أمام جنوب إفريقيا برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وودع الفراعنة منافسات البطولة بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة دون نقاط، حيث يتصدر بوركينا فاسو الترتيب برصيد 6 نقاط.

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منتخب مصر للناشئين مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر تحت 17 مصر ضد بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا للناشئين بلال عطية
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