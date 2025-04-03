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هدف منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في أمم أفريقيا للناشئين (فيديو)

08:59 م الخميس 03 أبريل 2025
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    هدف بلال عطية لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو (3)
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    هدف بلال عطية لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو (4)
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    هدف بلال عطية لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو (2)
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كتب - محمد القرش:

سجل نجم منتخب مصر، بلال عطية، هدف تقليص الفارق للفراعنة في مرمى بوركينا فاسو في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بالهدف الأول عن طريق يوسف دابو في الدقيقة 41، وأضاف تابسوبا الهدف الثاني للمنتخب البوركيني في الدقيقة 68.

وبدأ الفراعنة بطولة أمم أفريقيا بخسارة مثيرة أمام جنوب إفريقيا برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويحتل منتخب مصر المركز الأخير في المجموعة دون نقاط، حيث يتصدر جنوب إفريقيا الترتيب برصيد 4 نقاط.

ودخل منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين حاتم.

خط الدفاع: محمد البنداري - حمزة الدجوي - أدهم فريد - آدم محمد.

خط الوسط: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية.

خط الهجوم: أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم.

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