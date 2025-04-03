عمر مرموش يساند اللاعبين المصريين في بطولة مانشستر للإسكواش (صور)

كتب - محمد القرش:

حرص نجم نادي مانشستر سيتي، عمر مروش، على مؤازرة لاعب الإسكواش المصري على أبو العينين وسلمى هاني، قبل بداية بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش.

وتنطلق منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش اليوم الخميس، في مدينة مانشستر خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، حيث تقل قيمة الجوائز إلى 66 ألف دولار.

ويشارك 7 مصريين في البطولة، جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، سلمى هاني، فريدة محمد، ناردين جرس، هيا علي، رنا إسماعيل، ومريم متولي.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش أعلنت عن انسحاب المصري يوسف سليمان لاعب الأهلي، من منافسات بطولة مانشستر.

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