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تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في أمم أفريقيا للناشئين

06:00 م الخميس 03 أبريل 2025

منتخب مصر للناشئين

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة المدير الفني، أسامة نبيه، التشكيل الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا للناشئين.

وبدأ الفراعنة بطولة أمم أفريقيا بخسارة مثيرة أمام جنوب إفريقيا برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوركينا

حراسة المرمى: ياسين حاتم.

خط الدفاع: محمد البنداري - حمزة الدجوي - أدهم فريد - آدم محمد.

خط الوسط: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية.

خط الهجوم: أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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