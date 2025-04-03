مصر تتقدم في التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري لمنتخبات الرجال حول العالم اليوم الخميس.

وجاء منتخب مصر في المركز 32، حيث تقدم مركزا بعد احتلا الـ33 في التصنيف الماضي.

وظل منتخب الأرجنتين في صدارة التصنيف العالمي، بينما تقدم إسبانيا للوصافة على حساب فرنسا، وقفز منتخب المغرب مركزين ليصبح في المركز الثاني عشر.

التصنيف العالمي للمنتخبات - شهر أبريل 2025

1. الأرجنتين

2. إسبانيا

3. فرنسا

4. إنجلترا

5. البرازيل

6. هولندا

7. البرتغال

8. بلجيكا

9. إيطاليا

10. ألمانيا

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