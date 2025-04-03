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"قد يكون لقاء الممر الشرفي".. ليفربول يعلن تعديل موعد مباراته مع أرسنال

03:48 م الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليفربول ضد أرسنال
  • عرض 5 صورة
    ليفربول ضد أرسنال
  • عرض 5 صورة
    ليفربول ضد أرسنال
  • عرض 5 صورة
    ليفربول ضد أرسنال
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كتبت-هند عواد:

أعلن الموقع الرسمي لليفربول، تعديل موعد مباراته مع أرسنال، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتقام يوم الأحد 11 مايو، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت بريطانيا الصيفي.

ويمكن أن تشهد هذه المباراة إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول في ملعب الأنفيلد، إذ أن الفارق بين الريدز وأرسنال أصبح 12 نقطة: ليفربول في المركز الأول بـ73 نقطة – أرسنال في المركز الثاني بـ61 نقطة.

ويعتبر أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه أرسنال 85 نقطة، ودون النظر إلى نتائجه، يحتاج ليفربول 13 نقطة (الفوز في 4 مباريات وتعادل)، للتتويج بالدوري الإنجليزي، هكذا يمكن للريدز حسم اللقب في مباراة تشيلسي، ويواجه أرسنال بعدها ويقيم اللاعبون ممر شرفي لهم.

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