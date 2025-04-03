"قد يكون لقاء الممر الشرفي".. ليفربول يعلن تعديل موعد مباراته مع أرسنال

كتبت-هند عواد:

أعلن الموقع الرسمي لليفربول، تعديل موعد مباراته مع أرسنال، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتقام يوم الأحد 11 مايو، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت بريطانيا الصيفي.

ويمكن أن تشهد هذه المباراة إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول في ملعب الأنفيلد، إذ أن الفارق بين الريدز وأرسنال أصبح 12 نقطة: ليفربول في المركز الأول بـ73 نقطة – أرسنال في المركز الثاني بـ61 نقطة.

ويعتبر أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه أرسنال 85 نقطة، ودون النظر إلى نتائجه، يحتاج ليفربول 13 نقطة (الفوز في 4 مباريات وتعادل)، للتتويج بالدوري الإنجليزي، هكذا يمكن للريدز حسم اللقب في مباراة تشيلسي، ويواجه أرسنال بعدها ويقيم اللاعبون ممر شرفي لهم.

اقرأ أيضًا:

الاشتباكات والأزمات عنوان ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

خطوة على الهداف التاريخي.. إبراهيم عادل يواصل تألقه مع بيراميدز