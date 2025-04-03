"تجديد عامين ورحيل مجاني".. مستجدات مستقبل ثلاثي ليفربول

كتبت-هند عواد:

كشف موقع " FootMercato"، مستجدات مستقبل ثلاثي ليفربول محمد صلاح و فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وذكر الموقع أن محمد صلاح سيوقع على عقد جديد لمدة عامين مع ليفربول، بعدما أصبح "قريبا جدا" من البقاء في أنفيلد.

وبات محمد صلاح قريبا من التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الثانية مع الريدز، بعدما حققه موسم 2019-2020، وضياع آمال ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لكن يبدو أن فريق أرني سلوت يتجه نحو النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين تستمر المفاوضات بشأن فيرجيل فان ديك، فيما يقترب ترينت ألكسندر أرنولد من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، في صفقة انتقال مجانية.

وأضاف الموقع، أن فان ديك حريصا على البقاء مع عمالقة ميرسيسايد، خاصة مع المستوى الذي ظهر عليه مع ليفربول في الموسم الحالي، مع إمكانية الاتفاق على التجديد لمدة عامين.

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