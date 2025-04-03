"لم يكن الخيار الأول".. كيف بدأت رحلة محمد صلاح مع ليفربول قبل 8 سنوات؟

كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الرحيل عن الريدز مع نهاية عقده وعدم الاتفاق على التجديد حتى الآن، لتنتهي رحلة بدأت في يونيو 2017 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وبالعودة إلى نقطة البداية لانطلاقة صلاح مع ليفربول وصولا إلى تحطيم الأرقام القياسية، كاد ليفربول أن يفشل في التعاقد مع صلاح، فعندما كان يعقد الريدز اجتماعا لمناقشة ضم اللاعب ويتم تقديم بيانات وفيديوهات تثبت أن صلاح هو الصفقة المناسبة، لم يكن اللاعب هو الخيار المفضل ليورجن كلوب في ذلك الوقت.

وقال إيان جراهام مدير البيانات في ليفربول، في فيلم وثائقي على بي بي سي سبورت: "كان الخيار المفضل ليورجن في ذلك الصيف هو جوليان براندت، الذي كان لاعبًا رائعًا، الواضح أن يورجن كان يعرفه جيدًا، قادمًا من الدوري الألماني، وكان يعرف السوق الألمانية جيدًا".

وأضاف: "اتفقنا على أن براندت لاعب شاب ممتاز، لكنه لم يكن بارزًا بنفس مستوى محمد. من وجهة نظر تحليل بياناتنا، كان محمد أفضل جناح شاب في أوروبا، لا أكثر، وكان روما تحت ضغط لبيعه لأن أموالهم لم تكن في مكان جيد، لذلك كنا نعلم أنه متاح بسعر جيد".

وأوضح: "لقد لعب دورًا في الهجوم وعلى الأطراف، وهو ما كنا بحاجة إلى القيام به في ذلك الوقت، في حين كان براندت لاعب خط وسط مهاجم أكثر، يعود الفضل إلى يورجن في مشاركته في هذا النقاش بطريقة صادقة وعيناه مفتوحتان ليقول: حسنًا، أنا منفتح على الاقتناع، أرني أن مو أفضل".

ويالفعل في يونيو 2017، نجح ليفربول في التعاقد مع محمد صلاح من روما، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الآن أحد أساطير الريدز، محطما للعديد من الأرقام القياسية، بعدما سجل 243 هدفًا وقدم 109 تمريرات حاسمة في 393 مباراة، وتحت قيادة كلوب، ساعد الريدز على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري وكأس العالم للأندية.

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