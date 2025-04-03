سر بكاء جاك جريليش بعد هدفه في شباك ليستر سيتي

كتبت-هند عواد:

أهدى جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي هدفه في شباك ليستر سيتي، إلى شقيقه الذي توفى قبل 25 عاما.

وظهر جريليش بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة، يحاول منع نفسه من البكاء، بعدما سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 16 ديسمبر 2023.

وتزامن هدف جريليش الغائب منذ عامين، مع ذكرى وفاة شقيقه كيلان الذي توفى الثاني من أبريل 2000، وقال وهو يغالب دموعه بعد اللقاء: "شعرتُ أنني أستحق اللعب الليلة، وكنتُ سعيدًا للغاية. كان يومًا جميلًا، لأن أخي الصغير توفي قبل 25 عامًا في مثل هذا اليوم".

وأضاف: "هذا اليوم دائمًا ما يكون صعبًا على العائلة. كان والداي هنا، وأعتقد أن هذا اليوم دائمًا ما يكون صعبًا على العائلة، لذا فإن التسجيل والفوز أمر رائع".

ونشر جريليش صورة لاحتفاله وصورة لقبر شقيقه الصغير، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "معي دائمًا، وخاصةً في هذا اليوم. كان ذلك من أجلك يا كيلان".



وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن كيلان يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط عندما توفى، عندما كان جاك في الرابعة من عمره، كما أنها ليست المرة الأولى التي يشيد فيها جريليش بشقيقه، فقد فعل ذلك عندما سجل هدفه الأول على مستوى الفريق الأول أثناء إعارته إلى نوتس كاونتي في موسم 2013-2014.

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