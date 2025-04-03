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لجنة الانضباط بكاف تجتمع لمناقشة أحداث لقاء صن داونز والترجي

01:43 م الخميس 03 أبريل 2025
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (3)
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    صن داونز يفوز على الترجي التونسي
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (2)
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (4)_1
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (1)
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (2)_1
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (1)_1
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    اشتباكات بين جماهير الترجي وصن داونز (3)_1
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كتبت-هند عواد:

تجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، لمناقشة أحداث مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفقا لصحيفة "الصباح" التونسية.

وشهدت مباراة صن داونز والترجي، اشتباكات وأعمال شغب بين الجماهير، فور انتهاء اللقاء، والتي كادت أن تودي بحياة أحد المشجعين التونسيين الذي كان سيقسط من فوق المدرج، إلا أن أحد جماهير صن داونز تدخل وأنقذه.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراتي صن داونز والترجي، الفائز من مباراتي الأهلي والهلال التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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صن داونز والترجي أحداث مباراة صن داونز والترجي كاف اجتماع لجنة الانضباط
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