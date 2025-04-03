"مستعدون لمساعدة كاف في إظهار الحقائق".. أول رد من صنداونز حول أزمة مباراة الترجي

كتب- محمد خيري:

أصدر نادي صنداونز الجنوب أفريقي، بيان رسمي حول، أزمة مباراة التي الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تجاوزات كبيرة من الجماهير.

وأوضح النادي الجنوب أفريقي في بيان له أن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر حدوث أعمال تخريب متعمدة في الملعب، إلى جانب تراجع جماهير صنداونز بعد تعرضهم لهجمات عنيفة، شملت استخدام الألعاب النارية ورذاذ الفلفل عند اندلاع الحادثة.

وأضاف البيان أن صنداونز ينتظر تقريرًا مفصلًا من مراقب المباراة، ويؤكد التزامه بالتعاون الكامل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستكمال التحقيق قبل مباراة الإياب.

وتابع البيان أن الترجي الرياضي التونسي يُعد مؤسسة رياضية محترمة في أفريقيا، ونثق بأنه بمجرد مراجعة جميع الأدلة، فإن إخوتنا في الترجي سيدينون هذا السلوك ويتخذون التدابير اللازمة لضمان أن تكون المواجهة القادمة بيئة آمنة لجميع المشجعين.

واختتم البيان أن صنداونز على ثقة بأن التحقيق سيكشف عن الظروف التي أدت إلى هذا السلوك غير المنضبط، ومع ذلك، وبناءً على قيمنا الأفريقية في التسامح والتعاطف، فإننا ملزمون بتقديم اعتذارنا إلى نادي الترجي الرياضي التونسي وجماهيره، حيث وقعت هذه الأحداث في ملعبنا، رغم أن المقاطع المصورة والحقائق تُشير إلى أن مشجعي صنداونز لم يكونوا البادئين بهذه التصرفات غير المنضبطة.