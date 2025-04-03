"إنقاذ ولافتة شكر".. لقطتان إيجابيتان في ربع نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

اصطحبت أزمات واشتباكات ذهاب ربع نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، لقطتين إنسانيتين.

فرغم أعمال الشغب التي شهدتها مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، والاعتداء على جماهير الأول، إلا أن أحد مشجعي الآخر تصرف بفطرته وأنقذ حياة مشجع تونسي.

إنقاذ حياة مشجع تونسي

وسط اشتباكات الجماهير، كاد أن يسقط أحد مشجعي الترجي التونسي من الملعب، إلا أن مشجع صن دوانز هرع إليه لينقذ حياته، اللقطة التي لقت إشادات من جميع الأطراف، ويقول الأخير في تصريحات عبر موقع timeslive الجنوب إفريقي: "شاهدت الرجل معلقا ركضت وحاولت على الفور مساعدته، أعتقد في البداية أنني لم أكن هناك لمساعدته، ظن أنني كنت هناك لدفعه لكي يسقط، وعندما أمسكت بيديه، بدأ يتوسل إلي قائلا: "من فضلك لا تفعل ذلك، لدي ثلاثة أطفال".

وأضاف: "ظل يقول ذلك وكان علي أن أطمئنه وقلت له "لا لن أتركك تسقط، أنا هنا لمساعدتك" ، بعدما كان يفقد قبضته على السور ، أمسكت بساعده، وقلت له: سأسحب حقيبتك، حاول رفع ركبتيك، دعنا نحاول جعل ساقيك أقرب ما يمكن إلى الأعلى ويمكنك سحب نفس.. حاولنا ذلك ثلاث أو أربع مرات وفي النهاية تمكن من رفع ساقيه".

واختتم مشجع صن داونز: "الارتفاع كان خطيرا حوالي 30 متر لو سقط كان سيموت أو يعيش بشلل، ما فعلته ليس عمل بطولي ولا أريد ذلك الوصف كان واجب، لا يجب أن أترك شخص كاد أن يفقد حياته، بعد انقاذه بكينا سويا، لم يتوقف مشجع الترجي على شكري، لقد أخذ حسابي ورقم هاتفي وقال لي سأتصل بك عندما أصل إلى تونس".

لافتة شكر لمصر

شهدت مباراة الأهلي والهلال السوادني، احتجاجات من جانب لاعبي الأحمر تجاه بعض القرارات التحكيمية، التي وصلت إلى مشادة بين الشناوي والحكام التشادي محمد الحاجي.

لكن على الرغم من الحالات التحكيمية وانتهاء اللقاء بهدف نظيف للأهلي، رفعت جماهير الهلال السوداني لافتة دائرية داخلها شعار الأهلي والهلال مع كلمة "شكرا مصر".

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