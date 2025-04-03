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قبل مواجهة بوركينا فاسو.. وضع منتخب مصر للناشئين في أمم أفريقيا تحت 17 عاما

11:43 ص الخميس 03 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا تحت 17 عاما، البطولة المقامة في المغرب.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق أول انتصار له في البطولة، بعد الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأولى بنتيجة 4-3.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا تحت 17 عاما، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، بوركينا فاسو، الكاميرون، جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 17 عاما

يتذيل منتخب مصر المجموعة من دون نقاط، لهذا يسعى الفراعنة للفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

جنوب أفريقيا - 3 نقاط

بوركينا فاسو - 3 نقاط

الكاميرون - من دون نقاط

مصر - من دون نقاط

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