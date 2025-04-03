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طريق الأهلي والزمالك إلى نهائي أفريقيا لكرة الطائرة سيدات

11:05 ص الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لاعبات الزمالك للكرة الطائرة سيدات
  • عرض 8 صورة
    سيدات الأهلي ضد الزمالك لكرة الطائرة
  • عرض 8 صورة
    لاعبات الزمالك للكرة الطائرة سيدات1
  • عرض 8 صورة
    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات1
  • عرض 8 صورة
    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات
  • عرض 8 صورة
    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات3
  • عرض 8 صورة
    لاعبات الأهلي للكرة الطائرة سيدات5
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كتبت-هند عواد:

انطلقت بطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات يوم 1 أبريل الحالي في أبوجا بنيجيريا، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، بمشاركة الأهلي والزمالك.

ويشارك الزمالك ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، نافال ستاف النيجيري، السجون الكيني، سبايكنج ستارز البوتسواني.

فيما يأتي الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم كل من، البنك التجاري الكيني، سوكوسيم السنغالي، لا لوا الكونغولي.

ومن المقرر أن يحدد دور المجموعات ترتيب الفريق لتحديد المتأهلين إلى دور الـ16 الإقصائي حتى اللقاء النهائي، ويمكن أن يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، في حال تصدرهما ترتيب المجموعتين.

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