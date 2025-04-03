الاشتباكات والأزمات عنوان ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، والتي كانت الاشتباكات والأزمات عنوانا لها.

اشتباكات بين جماهير الزمالك

شهدت مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، اشتباكات بين الجماهير البيضاء، مما تسبب في تدخل الأمن لفض الأزمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر، فبعد المباراة دخل عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق في مشادة كلامية مع أحد المشجعين.

وانتهت مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي، يوم الأربعاء المقبل.

اعتراضات من لاعبي الأهلي ضد الحكم وتدخل الأمن

بعد مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء أمس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، توجه عدد من لاعبي الأول إلى حكم المباراة للحديث معه عن بعض الحالات التحكيمية، واحتد الشناوي على حكم اللقاء.

وظهر لاعبو الأهلي في مقطع فيديو وهم يتدخلون لإبعاد الشناوي عن الحكم رفقة أمن اللقاء، وظهر مقطع آخر لحكم اللقاء وهو يدفع محمد هاني بقوة أثناء سير المباراة.

اشتباكات بين جماهير صن داونز والترجي

في نفس المسابقة، اندلعت اشتباكات وأعمال شغب بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "فوتبول تونس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه بعض مشجعي صن داونز وهم يعتدون على مشجعي الترجي، فور انتهاء اللقاء.

إلا أن هذا لم يكن المشهد الوحيد في اللقاء، فظهر مشجع لصن دوانز وهو ينقذ أحد مشجعي الترجي الذي كان سيسقط من الملعب.

منع جماهير الجيش الملكي المغربي من حضور لقاء بيراميدز

شهدت مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أزمة بعد شكوى الجماهير المغربية من منعها من حضور اللقاء، وأوضح بيراميدز تفاصيل الأمر، يمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

وأعلن نادي الجيش الملكي، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد بيراميدز بعد عدم السماح لجماهيره بالدخول لملعب مباراتهما.