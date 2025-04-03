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جوارديولا يتغنى بعمر مرموش بعد هدفه ضد ليستر سيتي

12:15 ص الخميس 03 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

تغنى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا بعمر مرموش بعد تسجيله هدفا في الفوز على ليستر سيتي بثنائية دون رد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي": "عمر مرموش يتمتع بحس هجومي وأرقام جيدة، على الرغم من فترة وجوده القصيرة معنا، حيث يتميز بالديناميكية، وأيضًا يضغط بشكل جيد جدا، لذلك أنا سعيد من أجله".

وأضاف: "أهدرنا فرصة تسجيل الهدف الثالث، لكن الجميع كان في حالة جيدة من التركيز، وسعيد بالأداء والنتيجة".

وعن التأهل لدوري الأبطال، اختتم المدرب الإسباني: "ليس الآن، يتبقى ثماني مواجهات حاسمة على نهاية الدوري".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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