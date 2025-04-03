موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد القرش:

تأهل نادي برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في مباراة الإياب، والتعادل 4-4 في لقاء الذهاب.

وضرب البارسا موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوز الملكي على ريال سوسيداد 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

وتقام مباراة الكلاسيكو يوم السبت الموافق 26 من شهر أبريل الجاري على ملعب "لا كارتوخا".

ويسعى البارسا لاستعادة لقب كأس الملك العائب منذ 4 سنوات والوصول إلى 32 كأس، بينما يريد الملكي الظفر بلقب كأس ملك إسبانيا رقم 21 عبر التاريخ.

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