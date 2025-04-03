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موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في بطولة أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

04:00 ص الخميس 03 أبريل 2025

منتخب مصر للناشئين

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كتب - محمد القرش:

يستكمل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نظيره بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثاني من دور المجموعات.

وبدأ الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية بخسارة مثيرة ضد منتخب جنوب إفريقيا برباعية مقابل ثلاث أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والقناة الرياضية المغربية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين

1. جنوب إفريقيا - 3 نقاط
2. بوركينا فاسو - 3 نقاط
3. مصر - دون نقاط
4. الكاميرون - دون نقاط

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منتخب مصر للناشئين منتخب مصر القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين مصر ضد بوركينا فاسو
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