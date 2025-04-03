ماذا قدمت الأندية المصرية في ذهاب ربع نهائي البطولات الأفريقية؟

كتب - محمد القرش:

أنهت الأندية المصرية مشاركاتها في إياب مباريات دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟

ووضع النادي الأهلي نفسه تحت الضغط، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف فقط على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، على ملعب شيخا ولد بيديا.

وعلى الجانب الآخر، وضع نادي بيراميدز قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الجيش الملكي برباعية مقابل هدف في مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، على ملعب "الشرفي بمكناس".

ماذا قدم الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية؟

ووضع نادي الزمالك نفسه في مأزق، حيث تعادل سلبيا مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي على ملعب كيب تاون.

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل على استاد القاهرة الدولي.

وفاز المصري البورسعيدي على منافسه سيمبا التنزاني بثنائية دون رد على استاد قناة السويس.

ويسافر الفريق البورسعيدي إلى تنزانيا من أجل خوض مباراة الإياب على ملعب بنيامين مكابا يوم الأربعاء المقبل.