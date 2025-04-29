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الأهلي يُقصي الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

10:15 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتب - محمد عبد السلام:
حقق الأهلي السعودي الفوز على نظيره الهلال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله.
وأحرز أهداف الأهلي السعودي كلٌّ من: روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 9، إيفان توني في الدقيقة 27، وفراس البُركان في الدقيقة 90+7.
وقد أهدر لاعب الأهلي السعودي فرانك كيسييه ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال السعودي خاليدو كوليبالي في الدقيقة 59، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وبهذا الفوز، تأهل الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ليقابل الفائز من مباراة الغد التي تجمع بين النصر السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني.

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الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا ملعب مدينة الملك عبدالله
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