مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

إنبي

1 0
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 3
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

تشكيل أرسنال و باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

09:32 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات بإنجلترا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - كيفيور- سكيلي

خط الوسط: أوديجارد - رايس - ميرينو

خط الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتنيلي

وأعلن أيضا الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باشو - مينديش

خط الوسط: نيفيس - فيتينيا - رويز

خط الهجوم: دوي - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل أرسنال تشكيل باريس سان جيرمان تشكيل أرسنال و باريس سان جيرمان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ملعب الإمارات بإنجلترا مباراة أرسنال و باريس سان جيرمان موعد مباراة أرسنال و باريس سان جيرمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر غدًا.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)