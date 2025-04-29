تشكيل أرسنال و باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات بإنجلترا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - كيفيور- سكيلي

خط الوسط: أوديجارد - رايس - ميرينو

خط الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتنيلي

وأعلن أيضا الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باشو - مينديش

خط الوسط: نيفيس - فيتينيا - رويز

خط الهجوم: دوي - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا