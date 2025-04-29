الأهلي والوداد.. موكوينا وكولر بين حيلة التعاقد وأزمة الشرط الجزائي

كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي المصري والوداد المغربي المصير ذاته قبل انطلاق كأس العالم للأندية، إذ أعلن كلاهما إقالة مدربيهما، السويسري مارسيل كولر والجنوب أفريقي رولاني موكوينا، على الترتيب. وحتى الآن، لم يتم تحديد المدرب الذي سيقود الفريقين في المونديال.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الأهلي أزمة تتعلق ببعض البنود في عقد مارسيل كولر، اتخذ الوداد خطوة تجنب بها دفع تعويض مالي كبير.

حيلة من الوداد

قرر نادي الوداد منح رولاني موكوينا عطلة استثنائية حتى نهاية الموسم، مع الاتفاق على إنهاء العقد بعد ختام الدوري المغربي، لتجنب دفع التعويض المالي، باستثناء المستحقات المتبقية للمدرب.

وجاء في بيان رسمي للنادي: "يعلن المكتب التنفيذي، وبناءً على طلب من مدرب الفريق رولاني موكوينا، أنه تم الترخيص له بعطلة استثنائية تمتد إلى ما بعد إجراء آخر مباراة للفريق، نظرًا للضغوط النفسية الكبيرة التي عاشها في الفترة الأخيرة."

وأضاف البيان: "إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الجنوب أفريقي سيتم بشكل رسمي مباشرة بعد نهاية الدوري، احترامًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين، مع التأكيد على أن القرار لن يترتب عليه أي تعويض مادي كما يُشاع، باستثناء صرف الأجور الشهرية المستحقة فقط."

ورغم محاولة الوداد تجنب العقوبات، حذر الخبير القانوني الرياضي محمد مجتهد عبر صفحته الرسمية من التورط قانونيًا إذا لم يكن هناك توثيق رسمي لطلب المدرب.

وقال مجتهد: "من الضروري وجود طلب رسمي من المدرب يُوثق فيه رغبته في الحصول على عطلة استثنائية تُعفيه من المهام الفنية حتى نهاية الموسم."

وأشار إلى أهمية وجود اتفاق مكتوب يحدد بوضوح تاريخ الانفصال وطبيعة المستحقات التي يحق للمدرب الحصول عليها، حتى لا يُعتبر فسخ العقد قرارًا من طرف واحد يتيح للمدرب اللجوء إلى الجهات المختصة.

الأهلي يبحث عن مخرج

من جانبه، يحاول النادي الأهلي إيجاد حل لأزمة الشرط الجزائي في عقد السويسري مارسيل كولر، بعد إنهاء التعاقد معه إثر خروجه من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت مصادر أن الأهلي تلقى إخطارًا من محامي كولر، يطالب فيه بالحصول على قيمة الشرط الجزائي للعقد الممتد حتى يونيو 2026. إلا أن النادي يسعى لتسوية المستحقات عن الفترة المتبقية حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

وكشف مصدر مطلع أن العقد الموقع مع كولر في سبتمبر 2022 كان لمدة موسمين، وتم تجديده لاحقًا في أغسطس 2023 لثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2026. إلا أن السنة الأخيرة من العقد تُفعل بموافقة الطرفين.

وقال المصدر: "العقد يمتد من أغسطس 2023 إلى يونيو 2026، مع اشتراط تفعيل العام الأخير بموافقة الطرفين. وبناءً على هذا البند، يرى الأهلي أن كولر لا يحق له المطالبة إلا بمستحقات شهري مايو ويونيو 2024، بينما يعتقد المدرب أنه يحق له الحصول على مستحقاته حتى نهاية يونيو 2026، بما يعادل 14 شهرًا."

وأضاف أن الأهلي أودع راتب شهر أبريل في حساب كولر، معتبراً أن المتبقي للمدرب هو 440 ألف يورو، بينما يطالب كولر بمبلغ 3.08 مليون يورو استنادًا إلى تفسير مختلف للعقد.

اقرأ أيضًا:

على طريقة زيزو.. ليفربول يضع ريال مدريد في ورطة بسبب أرنولد

"يعمل بمنتخب البرازيل".. من هو مدرب الحراس الكويتي علي الخضر الذي تعاقد معه الزمالك؟