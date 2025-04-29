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لاعب ريال مدريد يغيب شهرين عن الفريق لهذا السبب

08:24 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    اثناء عملية رودريجو
  • عرض 3 صورة
    اثناء عملية رودريجو
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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني خضوع لاعب خط الدفاع أنطونيو رودريجو لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم الثلاثاء، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو.

وقد عاني رودريجو من الإصابة في مباراة نهائي كأس الملك أمام برشلونة التي خسر فيها الملكي بنتيجة 3-2 بعد تمديد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، "خضع لاعبنا أنطونيو رودريجو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق جزئي في الغضروف الهلالي في ساقه اليسرى، وسيبدأ رودريجو قريبا برنامجه التأهيلي.

وأشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن أنطونيو رودريجو سوف يغيب عن ريال مدريد لمدة شهرين بسبب الإصابة وإنتهاء موسم المدافع رودريجو مع المرينجي.

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أنطونيو رودريجو لاعب ريال مدريد خضوع رودريجو لعملية جراحية ناجحة عياب أنطونيو رودريجو شهرين بسبب الإصابة
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