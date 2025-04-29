والد عادل بولبينة لمصراوي: "بشجع الزمالك من التسعينات وبحب شيكابالا وحازم إمام"

كتب- محمد عبدالهادي:



تحدث والد اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو عن دوره المؤثر في نشأة نجله الذي بات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية وكان قريبا من الإنضمام للزمالك في الميركاتو الشتوي الأخير.



وقال والد عادل بولبينة في تصريحات خاصة لمصراوي:" ابني عادل هو فرصتي الثانية في الملاعب، لذلك عملت على نقل تجربتي وخبراتي له منذ الصغر".

وتابع:" أنا مشجع للزمالك منذ التسعينات وكنت أحب أسلوب لعبه الممتع وطريقة اللعب الجميلة وكأنك في السينما، لذلك لم أكن أفوت له أي مباراة حتي لو كانت في وقت متأخر".

وأكمل تصرحياته:" كنت أعتمد في تطبيق الأسلوب الممتع مع إبني عندما كان في السابعة من عمره، من خلال التركيز على تطوير المهارة والحلول الفردية".

وواصل والد اللاعب:" في الزمالك هناك العديد من اللاعبين المهاريين وأحب حازم إمام وأحمد الكاس وشيكابالا".

وأردف تصريحاته عن مستقبل نجله:" الزمالك فاوض نجلي مؤخرًا ولا أعرف هل ما زال هناك اهتمام به الأن أم لا، وهناك العديد من العروض الأوروبية أيضا ولكن لم نحسم الأمر بعد".

واختتم:" بالتأكيد العروض الأوروبية أفضل من ناحية الإمكانيات والمستويات العالية، وربما الأيام القادمة ستحمل جديد ".