تشكيل الهلال السعودي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، التشكيلَ الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرَّر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تشكيل فريق الهلال السعودي:

حراسة المرمى: بونو



خط الدفاع: الشهراني – كوليبالي – البليهي – لودي



خط الوسط: نيفيز – سافيتش – ليوناردو



خط الهجوم: مالكوم – سالم الدوسري – ميتروفيتش



كما أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، التشكيلَ الرسمي لفريقه لمواجهة الهلال.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي – ديميرال – إيبانيز – أليوسكي



خط الوسط: الجهني – كيسييه – فيرمينو



خط الهجوم: رياض محرز – جالينو – توني