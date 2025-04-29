13 لحظة حاسمة لا تُنسى ساهمت في تتويج ليفربول باللقب

كتبت-هند عواد:

احتفل ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في مسيرته، عقب مباراة توتنهام الماضية، وطوال 34 جولة كانت هناك لحظات لا تنسى ساهمت في هذا التتويج.

اليوم الأول في بورتمان رود

حل ليفربول ضيفا على إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا لخوض أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 والمباراة الافتتاحية لعصر أرسن سلوت.

لكن على الرغم من أشعة الشمس في شهر أغسطس والشعور الطبيعي بالتفاؤل والإثارة الذي يصاحب كل حملة جديدة، فإن أداء الفريق في ملعب بورتمان رود كان باهتا بعض الشيء بالنسبة للريدز، ولم يسدد الضيوف سوى ثلاث تسديدات في أول 45 دقيقة، جميعها من خارج منطقة الجزاء، ولم تكن أي منها على المرمى.

لكنهم خرجوا من الاستراحة بزخم أكبر بكثير وقدرة أكبر على قطع الكرة، وأنهى ديوجو جوتا تحركا سلسا عند مرور ساعة من اللعب بمشاركة ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح في الشباك ليبدأ موسم ليفربول.

وضاعف صلاح تقدم فريقه بعد خمس دقائق، وكان بإمكان فريق سلوت إضافة المزيد من الأهداف في بقية المباراة.

فرحة 3-0 في أولد ترافورد

في الأول من سبتمبر، واجه ليفربول غريمه مانشستر يونايتد، وشهدت المباراة إلغاء هدف لألكسندر أرنولد بسبب التسلل قبل أن يسجل لويس دياز هدفين خلال الشوط الأول ليضع الفريق الزائر في السيطرة.

ورفع صلاح رصيده إلى 10 أهداف في هذا الملعب بعد مجهود رائع في الفترة الثانية، ليمنح سلوت ومشروع ليفربول الجديد معلما مبكرا للاحتفال به.

التعافي من هزيمة الغابة

كانت البداية مثالية تحت قيادة أرني سلوت، بتحقيق ثلاثة انتصارات دون استقبال أي هدف، حيث فاز على برينتفورد 2-0 في أنفيلد بعد الفوز خارج الأرض على إيبسويتش ويونايتد .

ولكن بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر، وبعد تغلب نوتنجهام فورست على إيفرتون على أرضه، كان رجال سلوت يكافحون حتى قبل أن يتقدم كالوم هودسون أودوي من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية في المرمى من حافة منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني ليلحق أول هزيمة بالمدرب.

لم تكن مهمة تحقيق الاستقرار السريع سهلةً أيضًا، بعد ثلاثة أيام فقط، حلّ ليفربول ضيفًا على ميلان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، واستقبل هدفًا من كريستيان بوليسيتش بعد ثلاث دقائق.

لكن الريدز أظهروا نوع الشجاعة التي من شأنها أن تدعم حملتهم للفوز بالدوري من خلال قلب الفارق وتحقيق نتيجة مريحة نسبيا 3-1 في تلك الليلة.

وقال سلوت: "الفوز بهذه الطريقة بعد التأخر 1-0 بعد خمس دقائق ونتيجة مباراة نوتنغهام فورست لا تزال في أذهاننا... أعتقد أنه كان من الجيد جدًا أن نرى كيف سيطر اللاعبون على المباراة".

وبعدها، فاز ليفربول بكل مباراة من مبارياته السبع التالية أيضًا، وأصبح سجله بين خسارته أمام فوريست ونهاية العام: 20 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، ولا هزيمة.

هدف التعادل الحاسم

كان هدف التعادل الذي أحرزه ليفربول في ستاد الإمارات في أواخر أكتوبر، عاملاً رئيسياً آخر ساهم في نجاح الريدز في الفوز بالبطولة.

وتأخر ليفربول مرتين خارج أرضه أمام أرسنال في ذلك الوقت، إذ عادل فيرجيل فان ديك النتيجة عن طريق بوكايو ساكا، لكن ميكيل ميرينو أعاد أصحاب الأرض إلى المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وعاد ليفربول للمباراة التي انتهت بالتعادل، ليبقى الفارق بين الناديين اللذين سيكونان أبرز المرشحين للفوز بلقب موسم 2024-2025 عند أربع نقاط فقط بدلا من تقليصه إلى نقطة واحدة.

العودة العاصفة ضد طيور النورس

وفي المباراة التالية للريدز في الدوري، بعد ستة أيام، كان هناك المزيد من الشدائد التي يتعين عليهم التعامل معها، بمواجهة برايتون الذي تقدم في أول رفع ساعة وحافظ على تقدمه حتى منتصف الشوط الثاني.

وبعد عدة فرص خطيرة، نجح ليفربول في إيجاد طريقة لتسجيل الهدف، ونجح في تسجيله بضربة مزدوجة قوية جعلت جماهير الفريق المضيف تحتفل فرحا، ونجح في هزيمة فريق سيجلز.

10 رجال يقاتلون ضد فولهام

كانت الأمور تسير على نحو خاطئ بالنسبة لليفربول عندما زار فولهام أنفيلد في منتصف ديسمبر، إذ وضع أندرياس بيريرا اللندنيين في المقدمة بعد مرور 11 دقيقة فقط من اللعب، وبعد ذلك بقليل، تلقى آندي روبرتسون بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله في وقت متأخر على هاري ويلسون.

لكن سجل جاكبو هدفا من مسافة قريبة في وقت مبكر من الشوط الثاني ليعادل النتيجة لفريقه بعشرة لاعبين، وفي الدقيقة 76 أعاد رودريجو مونيز التقدم لفولهام، إلا أن جوتا، صنع لحظةً ساحرةً بعد سبع دقائق فقط من دخوله بديلاً، استدار البرتغالي مستغلاً تمريرة نونيز الأمامية، ليسدد الكرة في الشباك محرزاً نقطةً حاسمةً.

22 ثانية في ملعب المدينة

تأخر ليفربول 1-0 أمام فورست مرة أخرى، بعد أن تغلب كريس وود على أليسون بيكر في وقت مبكر من الشوط الأول ليضع فريق نونو إسبيريتو سانتو في المقدمة بينما يطاردون فوزهم السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل تقدم أصحاب الأرض ثابتا لمدة ساعة تقريبا أيضا، وبعد التعادل مع مانشستر يونايتد في آخر مباراة بالدوري، كان الريدز يواجه خطر فقدان خمس نقاط في مباراتين.

لكن بعد ذلك أجرى سلوت تبديلا مزدوجا غير مجرى المباراة بإشراك جوتا وكوستاس تسيميكاس في منتصف الفترة الثانية.

وبعد 22 ثانية فقط من دخول الثنائي إلى أرض الملعب، نفذ الأخير ركلة ركنية من الجانب الأيمن وجدت جوتا ليحولها برأسه في المرمى مسجلا هدف التعادل ليحافظ الريدز على سجله الخالي من الهزائم في الدوري منذ لقاء الذهاب.

هدفان لداروين في برينتفورد

وبدا أن المباراة التنافسية رقم 6000 للريدز في تاريخها تتجه نحو التعادل السلبي، مع دخول الوقت بدل الضائع وعدم تمكن أي من الفريقين من التسجيل رغم العديد من الفرص القريبة لفريق سلوت.

وكان لدى نونيز أفكار أخرى، وبعد دقيقة واحدة من بداية الوقت الإضافي، حول البديل في الشوط الثاني تمريرة ألكسندر أرنولد العرضية المنخفضة من وسط منطقة الجزاء إلى هدف، وبعد لحظات فقط أرسل كرة أخرى بهدوء ليشعل حماس جماهير الفريق الضيف.

إرسال بيان داخل الاتحاد

ربما كانت عطلة نهاية الأسبوع 22/23 فبراير 2025 بمثابة نقطة تحول في السباق نحو البطولة، وكان ليفربول في خضم سلسلة من خمس مباريات شاقة في الدوري الممتاز خلال 15 يومًا، بما في ذلك مباريات خارج أرضه أمام إيفرتون وفيلا وهنا حامل اللقب مانشستر سيتي.

وإذا لم يكن حجم الرحلة إلى مانشستر سيتي كبيرا بما فيه الكفاية، خاصة أن أقرب منافسي الريدز في جدول الترتيب، آرسنال، عانى من هزيمة 1-0 على أرضه أمام وست هام يونايتد، وسيكون التقدم بفارق 11 نقطة في الصدارة بمثابة مكافأة للريدز بعد الفوز على ملعب الاتحاد.

وأدى أسلوب صلاح المبتكر في تنفيذ ركلة ركنية إلى تقدم رجال سلوت في الشوط الأول في مانشستر، ثم مرر المصري الكرة إلى دومينيك زوبوسزلاي ليجعل النتيجة 2-0.

ديوغو يفوز في ديربي ميرسيسايد

لم يكن شهر مارس سعيدا لليفربول، تبع الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، والهزيمة في نهائي كأس كاراباو على ملعب ويمبلي، وهو ما أعقبه فترة 17 يومًا بدون مباراة.

لذا، عندما استؤنفت الحملة بمباراة ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون في أنفيلد في الثاني من أبريل، ومع فوز أرسنال بالفعل في الليلة السابقة، شعر الكثيرون أن الريدز في حاجة إلى دفعة قوية.

وبعد مرور ما يقرب من ساعة من اللعب وصلت المباراة إلى طريق مسدود وكان الزوار الأقرب لكسر التعادل، حيث سدد بيتو في القائم خلال الشوط الأول، لكن لحظة من الجودة المتميزة من جوتا حسمت المباراة، وأضاف ثلاث نقاط مهمة إلى إجمالي ليفربول في ما كان يمكن أن يكون مفترق طرق صغير في سباق اللقب.

لحظة كوب الكابتن

روبرتسون يصرخ من الإحباط وفان ديك يدفن رأسه بين يديه، تسبب خطأ في التواصل بين الثنائي الدفاعي الأسطوري في الدقيقة 86 من هدف عكسي حرم ليفربول من التقدم 1-0 على أرضه أمام وست هام بعد الشوط الثاني الذي هدد فيه الفريق الضيف باستمرار بالتعادل.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التلعثم إلى تأخير مسار الريدز نحو البطولة وليس تعطيله، لكن فان دايك "أصلح الأمر"، كما قال لاحقًا، بعد دقائق فقط ليمنح أنفيلد ذلك النوع من الاحتفالات الجماعية الضخمة التي حُرم منها المشجعون خلال موسم 2019-2020.

ارتقى القائد ليقابل ركلة ركنية من أليكسيس ماك أليستر من الجهة اليمنى، فسددها برأسه في شباك كوب. لو كان هناك سقف في أنفيلد، لسقط.

ترينت يضع الريدز على حافة اللقب

احتاج ليفربول إلى الإلهام مرة أخرى بعد أسبوع عندما سافر لمواجهة ليستر سيتي الذي كان على وشك الهبوط في ملعب كينج باور.

وتعرض الفريقان لمحاولات عديدة من قبل القائمين خلال الشوط الأول الذي جاء فاتراً إلى حد كبير، وحصل رجال سلوت على عدد من الفرص الجيدة بينما نجحوا في رفع وتيرة اللعب بشكل مطرد بعد الاستراحة.

وكان فوز ليفربول، من شأنه أن يقربهم من ثلاث نقاط فقط من التتويج الرسمي باللقب، وبعد خمس دقائق من دخوله الملعب بعد غياب دام قرابة ستة أسابيع بسبب الإصابة، أطلق ألكسندر أرنولد أول تسديدة قوية بقدمه اليسرى في مسيرته من داخل منطقة الجزاء، حيث ارتطمت تسديدة صلاح وجوتا بالقائم.

تدفق أنفيلد

عندما واجه ليفربول توتنهام، كان يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ورغم أن توتنهام هدد بإفساد حفل أنفيلد بهدف دومينيك سولانكي الافتتاحي فإن الفريق المضيف كان متقدما 3-1 بحلول نهاية الشوط الأول.

وبحلول النهاية أصبحت النتيجة 5-1، وأصبحت المباراة نفسها لفترة من الوقت غير ذات أهمية، مجرد فاتح للشهية للاندفاع العاطفي الذي تشير إليه صافرة النهاية.

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