على طريقة زيزو.. ليفربول يضع ريال مدريد في ورطة بسبب أرنولد

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليس فقط لما تحمله من منافسة كروية عالمية، بل أيضًا بسبب الجدل المثار حول إمكانية مشاركة بعض النجوم المنتقلين حديثًا، وعلى رأسهم ترينت ألكسندر أرنولد وأحمد مصطفى "زيزو".

ورغم اختلاف المسارين بين الدوري الإنجليزي والمصري، إلا أن موقف الثنائي يتشابه في نقطة جوهرية، ألا وهي أن كلاهما اتفق على الانتقال إلى نادٍ جديد عقب نهاية الموسم، لكن التزامهما القانوني بعقودهما الحالية قد يحول دون ظهورهما في البطولة، ما يضع مصير مشاركتهما في يد أنديتهما الأصلية، ليفربول والزمالك.

أرنولد يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو المقبل، بينما تنطلق منافسات كأس العالم للأندية في منتصف الشهر نفسه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في الاستفادة من خدمات أرنولد خلال البطولة، لكنه يحتاج لموافقة رسمية من ليفربول، وهذا يعني أن إدارة الريدز تملك وحدها حق تحديد مصير اللاعب في تلك الفترة.

وفي مشهد مشابه، يبرز موقف أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، الذي تشير تقارير إلى اتفاقه على الانتقال إلى الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر كذلك.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، غير أن احتمالية تأجيل نهائي كأس مصر إلى يونيو قد يؤجل الأهلي من قيده في قائمة كأس العالم للأندية، بسبب استمرار ارتباطه بعقد مع ناديه القديم حتى آخر مباراة يخوضها الفريق هذا الموسم.

الزمالك يتمسك بأحقية بقاء زيزو حتى خوض آخر مواجهة رسمية، أيًا كان موعدها، ما يمنحه حق التحكم في ملف رحيل اللاعب حتى انتهاء الموسم فعليًا.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح باب الانتقالات بشكل استثنائي في الفترة من 1 إلى 10 يونيو، بهدف إتاحة الفرصة للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لتسجيل صفقاتها الصيفية مبكرًا، بشرط أن يكون اللاعبون قد أنهوا ارتباطهم القانوني مع أنديتهم السابقة.