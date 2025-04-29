كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الوداد المغربي، رحيل مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بصورة رسمية عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024/2025.

وأشار النادي المغربي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أنه منح موكوينا عطلة استثنائية تمتد إلى مابعد آخر مباراة للفريق في الموسم يعقبها إنهاء العلاقة التعاقدية بدون دفع أي تعويض مادي.

وجاء بيان الوداد كالتالي:"يعلن المكتب التنفيذي وبناءً على طلب من مدرب الفريق رولاني موكوينا فأنه تم الترخيص له بعطلة استثنائية تمتد إلى ما بعد إجراء آخر مباراة للفريق نظرًا للضغوطات النفسية الكبيرة التي عاشها في الفترة الأخيرة".

وأكد النادي المغربي عبر بيانه على أن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الجنوب أفريقي ستتم بشكل رسمي مباشرة بعد نهاية الدوري؛ احتراماً لبنود العقد المبرم بين الطرفين، منوهة إلى أن القرار لن يترتب عنه أي تعويض مادة كما يتم تداوله باستثناء صرف الأجور الشهرية المستحقة فقط.

وأتم الوداد بيانه بالتنويه إلى تكليف المدير الرياضي أمين بنهاشم بقيادة الفريق خلال هذه الفترة، متمنيًا له التوفيق.

ويحتل فريق الوداد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الرابع وكذلك عن نهضة الزمامرة صاحب المركز الخامس، فيما يحتل فريق الجيش الملكي المركز الثاني ويتصدر نهضة بركان الجدول برصيد 60 نقطة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

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