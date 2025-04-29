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"مجموعة الأهلي".. مدرب بالميراس البرازيلي يكشف عن نقاط قوتهم قبل انطلاق كأس العالم للأندية

02:51 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    بالميراس
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    بالميراس
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    جماهير بالميراس
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    الأهلي ضد بالميراس البرازيلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن مشاركتهم المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت بالميراس في المجموعة الأولى التي تضم أندية: الأهلي، إنتر ميامي الأمريكي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

وأضاف المدير الفني بالميراس البرازيلي، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لفيفا، اليوم الثلاثاء:"يتم الحديث معي منذ قدومي إلى النادي كثيرًا عن التخطيط، يتم الفوز بالألقاب من خلال التخطيط والبدء في بناء فريقك. أعتقد أننا قمنا هذا العام بتغيير الأمور أكثر قليلاً مما فعلناه في الأعوام السابقة".

وتحدث المدرب عن مميزات فريقه بقوله:"كفريق، نحن لسنا مميزون في شيء محدد للغاية، لكننا جيدون في كل ما نقوم به، نحن جيدون ومتوازنون عندما يتعلق الأمر بكرة القدم التمركزية والهجومية، نحن جيدون ومتوازنون في لعب كرة القدم المرتدة، ونحن جيدون في الكرات الثابتة، ونحن جيدون في حصار خصومنا وجعل حياتهم صعبة عليهم من خلال هيكلنا الدفاعي".

وأردف فيريرا:"يعتمد الكثير من الأمر على اللاعبين بغض النظر عما يحدث، فالمباراة لا تنتهي إلا بعد صافرة الحكم ويتعين عليك تقديم كل ما لديك على أرض الملعب لإظهار الروح الحقيقية للاعبي بالميراس، والتي تتمثل في القتال من أجل الفوز من الثانية الأولى إلى الأخيرة وأعتقد أن الكثير من هذا الجانب من المرونة التكتيكية يجب أن يأتي من المدرب ويعود ذلك أيضًا جزئيًا إلى التحديات التي نطرحها على اللاعبين، لأنه عندما تقوم بهذا لمدة خمس سنوات في البرازيل، يسألك الناس أحيانًا عن السر؛ فهناك فروق تكتيكية نقوم بتطبيقها تدريجيًا، واختلافات تكتيكية نستمتع بها كمدربين ولاعبين".

وأتم مدرب بالميراس تصريحاته بالحديث عن مباراته الافتتاحية بكأس العالم للأندية أمام بورتو:"هذا هو حظ القرعة وبالنسبة لنا في بالميراس فهم خصم قوي، نادٍ ذو تاريخٍ حافلٍ بالفوز في البرتغال وأوروبا ويضاف إلى ذلك كوني من شمال البرتغال، حيث يقع بورتو، على الرغم من أنني لعبت ودرّبت في سبورتينغ، وهو أكثر مركزية ولكن هناك تنافس كبير بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تقع لشبونة لكن الأمر الأكثر خصوصية هو أنه نادٍ برتغالي أعلم أنهم خصم شرس وتنافسي للغاية وإذا كان هناك شيء واحد أحبه حقًا، فهو عدم الاستسلام أبدًا والقتال دائمًا حتى النهاية".

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