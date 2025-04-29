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أين أنت؟.. لقطة طريفة بين سوبوسلاي ومحمد صلاح بسبب "الجيم"

02:31 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سوبوسلاي ومحمد صلاح
  • عرض 3 صورة
    سوبوسلاي ومحمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت كواليس نادي ليفربول اليوم الثلاثاء موقفًا طريفًا بطلاه النجم المصري محمد صلاح وزميله المجري دومينيك سوبوسلاي وذلك عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

البداية كانت من سوبوسلاي، الذي توجه إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بنادي ليفربول صباح اليوم، لكنه فوجئ بعدم تواجد محمد صلاح هناك والذي اعتاد على خوض تدريبات الجيم.

ورداً على هذا الغياب، نشر اللاعب المجري سوبوسلاي "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام من داخل صالة الجيم وهي فارغة، ووجه فيها سؤالًا فكاهيًا لصلاح حيث قال : "أين أنت يا صلاح؟".

ولم يتأخر رد محمد صلاح، إذ شارك متابعيه بصورة عبر "أستوري" من داخل صالة الجيم في منزله، ليطمئن زميله بأنه لا يغيب عن التمارين، لكنه اختار أداء تدريباته البدنية الخاصة في البيت.

يذكر أن فريق ليفربول قد نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه بعد فوزه العريض أول أمس على توتنهام بنتيحة 5_1.

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سوبوسلاي محمد صلاح نادي ليفربول
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