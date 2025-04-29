دفعة معنوية كبيرة لإنتر قبل مباراة برشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق إنتر الإيطالي دفعة معنوية قوية قبل ساعات من مباراته الهامة أمام نظيره الإسباني برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق إنتر عند العاشرة من مساء يوم غد الأربعاء نظيره برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الفرنسي ماركوس تورام أصبح جاهزًا للمشاركة أمام برشلونة بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

المهاجم الفرنسي الدولي كان قد ارتدى قميص إنتر خلال الموسم الجاري بـ 44 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9 لزملائه.

وكان إنتر قد تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره بايرن ميونخ بعدما فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف وتعادل إيابًا بهدفين لمثلهما.

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