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نجم صن داونز: نريد تجاوز دور المجموعات بمونديال الأندية.. وليس مجرد المشاركة

02:04 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    بيتر شالوليلي
  • عرض 4 صورة
    بيتر شالوليلي
  • عرض 4 صورة
    بيتر شالوليلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم الناميبي بصفوف نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بيتر شالوليلي، إنهم يستهدفون تجاوز دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 النسخة التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت نادي ماميلودي صن داونز بمجموعة تضم أندية: أولسان الكوري الجنوبي، دورتموند الألماني بجانب فلومينينسي البرازيلي.

وأشار شالوليلي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى أن هدفهم هو تجاوز دور المجموعات بالبطولة، مضيفًا:"لا نخوض البطولة لمجرد المشاركة أو تسجيل الأرقام بل لنكون فريقًا يخشاه المنافسون".

وأوضح لاعب صن داونز أن المشاركة ببطولة كأس العالم للاندية شعور رائع؛ إذ تضم البطولة أفضل الأندية واللاعبون:"متحمسون لخوص البطولة ونستعد لذلك وأعلم أن الشعور بالتوتر سيزول في النهاية".

وشدد اللاعب صاحب الـ 31 عاماً على أن العقلية الموجودة لدى لاعبي صن داونز لا تعرف الاستسلام أيضًا ولديها ثقة بأنفسها وقدراتها.

وأتم المهاجم النامبيبي تصريحاته بالتنويه إلى أن النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو هو قدوته في الملاعب:"لا يستسلم أبدًا لقد أثر في حياتي وعقليتي ونوعية الطعام الذي أتناوله للحفاظ على لياقتي".

وكان صن داونز قد صعد لدور نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي ليلتقي نظيره بيراميدز.

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بيتر شالوليلي صن داونز كأس العالم للأندية
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