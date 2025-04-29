كهربا ضد حسام البدري.. كل ما تريد معرفته عن قمة الدوري الليبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد الملاعب الليبية اليوم الثلاثاء مواجهة مصرية ضمن منافسات بطولة الدوري بها سيكون طرفيها لاعب الاتحاد محمود عبد المنعم "كهربا" ومدرب أهلي طرابلس حسام البدري.

وستقام المباراة عند السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة السداسي الأول من الدوري الليبي الممتاز.

فريق الاتحاد تحت قيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي سبق له تدريب الأهلي، يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن السويحلي المتصدر.

ويتواجد بالمباراة كذلك وجهًا مألوفًا للجماهير المصرية وهو المهاجم الأنجولي بصفوف أهلي طرابلس كريستوفر مابولولو الذي سبق وارتدى قميص نادي الاتحاد السكندري.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من هذه المرحلة في المسابقة إلى مرحلة سداسي التتويج لتحديد هوية بطل الدوري الليبي في نسخته الحالية.

وكان كهربا قد انضم لصفوف الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يُفعّل النادي بند الشراء، فيما تعاقد أهلي طرابلس مع حسام البدري في مارس الماضي لقيادة الفريق.

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