قبل صدام الليلة.. باريس سان جيرمان يشكو آرسنال للاتحاد الأوروبي

كتب- محمد عبدالهادي:

قبل ساعات من القمة المنتظرة مساء اليوم الثلاثاء، بين أرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اندلعت أزمة بسبب خلاف على عدد التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف في ملعب "الإمارات".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أرسنال خفّض عدد تذاكر جماهير باريس من 3000 تذكرة، كما حدث في لقاء دور المجموعات في أكتوبر الماضي، إلى 2500 فقط، وهو ما أثار غضب النادي الباريسي، ودفعه لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

القرار بالتقليص جاء بناءً على توصيات من شرطة العاصمة البريطانية، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بحوادث سابقة شهدت تخريب مقاعد من قبل جماهير سان جيرمان، رغم تأكيد النادي الفرنسي أنه تولى إصلاح الأضرار.

قناة "RMC Sport" الفرنسية أوضحت أن "يويفا" رفض زيادة الحصة المخصصة لجماهير باريس وأبقى العدد عند 2500 تذكرة، رغم محاولات إدارة النادي التفاوض مع السلطات البريطانية.

وفي المقابل، كشف أرسنال أنه سيحصل على 2000 تذكرة فقط لمباراة الإياب في ملعب "حديقة الأمراء"، وهو عدد يقل عن نسبة 5% المقررة في لوائح الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعفاء خاص حصل عليه باريس سان جيرمان لتقليص النسبة إلى 4.1% بطلب من شرطة باريس.