"طلبت من والده إخفاء الأمر".. نادر شوقي يكشف سرًا لأول مرة بخصوص عقد مرموش مع دجلة

كتب - محمد عبدالهادي:

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن كواليس مثيرة في واحدة من أبرز محطات مسيرته المهنية، وذلك خلال حديثه عن عقد النجم عمر مرموش مع وادي دجلة قبل احترافه في أوروبا.

وقال شوقي، خلال ظهوره في بودكاست "جول" مع الإعلامي عبدالرحمن مجدي: "عقد عمر مرموش مع وادي دجلة كان من أفضل العقود التي قمت بصياغتها، رغم وجود خلاف في ذلك الوقت بيني وبين ماجد سامي رئيس النادي".

وأضاف: "مرموش كان على وشك التجديد، وفي تلك الفترة تواصل معي والده وطلب المساعدة في صياغة العقد. وضعت البنود بما يتيح له التجديد لعامين فقط بدلًا من خمسة، حتى يتمكن من الاحتراف في وقت مبكر، وهو ما حدث بالفعل".

وتابع شوقي: "طلبت من والد مرموش ألا يذكر أني من صغت العقد، حتى لا يُرفض بسبب الخلاف مع إدارة النادي، وتم توقيع العقد دون مشاكل، ثم احترف اللاعب بعد عام واحد فقط".

واختتم: "لم يعلم أحد بهذا الأمر سوى والد مرموش، إلى أن اكتشف ماجد سامي بعد فترة أني كنت وراء صياغة العقد".