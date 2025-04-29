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الاتحاد البرازيلي يتفق مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب

11:54 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 5 صورة
    أنشيلوتي
  • عرض 5 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 5 صورة
    أنشيلوتي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير صحفي عن توصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، مساء أمس الإثنين، إن الطرفين قد اتفقا على تولي أنشيلوتي مهمة تدريب منتخب البرازيل عقب انتهاء تعاقده بشكل رسمي مع نادي ريال مدريد.

وينتهي تعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري 2025/2024، فيما أقال الاتحاد البرازيلي المدير الفني لمنتخب بلاده دوريفال جونيور عن منصبه بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت عبر تقريرها إلى أن ما يتبقى هو توقيع أنشيلوتي على العقود بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع الاتحاد البرازيلي.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، فيما يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره الإكوادوري يوم 4 يونيو المقبل على أن يستضيفه نظيره باراغواي يوم 9 من الشهر ذاته.

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