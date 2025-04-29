8 معلومات هامة عن مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الإمارات"، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي آرسنال وباريس سان جيرمان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم "مصراوي، في السطور التالية، أبرز 8 معلومات عن مباراة باريس وآرسنال كالتالي:

1- فريق أرسنال لم يتذوق طعم الخسارة في مبارياته الخمس السابقة ضد باريس سان جيرمان في المسابقات الأوروبية (فاز مرتين وتعادل ثلاث مرات).

2- باريس سان جيرمان في آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه ضد الأندية الإنجليزية خسر في 5 منها بدوري أبطال أوروبا.

3- تأهل آرسنال إلى نصف النهائي الأول له منذ 2009، في دوري أبطال أوروبا.

4- سلافكو فينشيتش حكم مباراة اليوم أدار 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أشهر 36 إنذارا واحتسب ركلة جزاء واحدة.

5- لم يسبق أن حصل أرسنال أو باريس سان جيرمان على لقب دوري أبطال أوروبا من قبل.

6- ألتقي آرسنال وباريس من قبل في 5 مباريات بدوري الأبطال، حيث فاز الجانرز في مباراتين وتعادلا 3 مباريات.

7- باريس سان جيرمان تأهل لنصف النهائي على حساب أستون فيلا، ببنما صعد آرسنال للدور ذاته بعد تخطي ريال مدريد.

8- يلتقي الفريق المتأهل من باريس سان جيرمان وآرسنال مع المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونيخ.