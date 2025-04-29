جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق أرسنال الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أرسنال ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

الهلال ضد الأهلي - 7:30 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبي ضد غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

أقرأ أيضًا:

بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي