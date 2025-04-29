حصد فريق ليفربول لقب بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت الأحد الماضي الموافق 27 أبريل الجاري، بعد الفوز على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري.

وواصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الإنجازات رفقة الريدز، بعدما حصد لقبه الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي بعد الفوز باللقب في موسم 2019-2020.

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

وانضم النجم المصري إلى فريق ليفربول الإنجليزي، في يوليو من عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

وخلال 8 سنوات قضاها صلاح داخل ليفربول حتى الآن، شارك صلاح رفقة الريدز في 397 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 244 هدفا وتقديم 113 تمريرة حاسمة.

وحقق صلاح رفقة فريق ليفربول 9 ألقاب مباريات، بواقع لقبين لكلا من بطولة "الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية"، لقب وحيد لدوري أبطال أوروبا، لقب لكأس السوبر الأوروبي، لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، لقب لكأس السوبر الإنجليزي.

وتمكن صلاح من حصد لقب هدافي الدوري الإنجليزي، ثلاث مرات من قبل موسم "2017-2018، 2018-2019 و2021-2022"، كما نجح في حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2027- 2018.

أرقام تاريخية لمحمد صلاح

وتمكن محمد صلاح خلال الموسم الحالي، من تسجيل 28 هدفا رفقة الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي، ليرفع عدد أهدافه في البريميرليج إلى الهدف رقم 185، ليصبح الهداف التاريخي للأجانب في بطولة الدوري الإنجليزي، متخطيا الأرجنتيني أجويرو لاعب مان سيتي السابق صاحب ال 184 هدفا.

ويحتل محمد صلاح خلال الموسم الحالي، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 28 هدفا.

ونجح صلاح خلال الموسم الحالي، في أن يصبح أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد صلاح الثالث الهدافين التاريخيين للريدز في مختلف البطولات، برصيد 244 هدفا، متخطيا جوردون هودسون برصيد 241 هدفا.

أقرأ أيضًا:

بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي