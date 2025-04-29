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اللاعبون الأعلى أجرا في كل دوري من الـ5 الكبرى

05:00 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    محمد صلاح (2)
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    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد_6
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    احتفال ليفاندوفسكي (1)
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    هاري كين
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    مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ
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    الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مؤتمر صحافي لتقديمه كلاعب لنادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، في 28 آب/أغسطس 2017.
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    ماركينيوس
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    يوفنتوس تورينو دوسان فلاهوفيتش
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    لاوتارو مارتينيز
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كتب - محمد القرش:

تشهد قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في كل دوري من الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الفرنسي، الإيطالي، الألماني) تقارب كبير.

وفي الدوري الألماني سيطر فريق بايرن ميونخ على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا وهو ما شهدته قائمة الدوري الفرنسي.

اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

1. إيرلينج هالاند ( السيتي) - 2.750 مليون يورو

2. دي بروين (السيتي) - 2.60 مليون يورو

3. محمد صلاح (ليفربول) - 1.8 مليون يورو

4. كاسيميرو (اليونايتد) - 1.8 مليون يورو

5. ماركوس راشفورد (أستون فيلا) - 1.670

اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإسباني

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 2.760 مليون يورو

2. فينيسيوس (ريال مدريد) - 2.5 مليون يورو

3. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 2.170 مليون يورو

4. ديفيد ألابا (ريال مدريد) - 1.880 مليون يورو

5. بيلينجهام (ريال مدريد) - 1.760 مليون يورو

اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الألماني

1. هاري كين (ميونخ) - 2.1 مليون يورو

2. جمال موسيالا (ميونخ) - 2.1 مليون يورو

3. مانويل نوير (ميونخ) - 1.660 مليون يورو

4. توماس مولر (ميونخ) - 1.660 مليون يورو

5. كومان (ميونخ) - 1.420 مليون يورو

اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي

1. عثمان ديمبيلي (باريس) - 1.5 مليون يورو

2. ماركينيوس (باريس) - 1.120 مليون يورو

3. أشرف حكيمي (باريس) - 1.1 مليون يورو

4. لوكاس هيرنانديز (باريس) - 1.1 مليون يورو

5. زائير إيمري (باريس) - 950 ألف يورو

اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي

1. فلاهوفيتش (يوفنتوس) - 1.620 مليون يورو

2. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 1.390 مليون يورو

3. باولو ديبالا (روما) - 1.80 مليون يورو

4. نيكولو باريلا (إنتر ميلان) - 930 ألف يورو

5. تشالهان أوغلو (إنتر ميلان) - 930 ألف يورو

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