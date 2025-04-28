"رد الجميل".. موقف رائع من أرني سلوت تجاه يورجن كلوب خلال الاحتفال بلقب بالدوري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

لفت المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الأنظار إليه بشدة أمس، خلال احتفال فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على حساب توتنهام بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب مباراة ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي أمس، قام سلوت بالتوجه إلى جماهير الريدز المتواجدة، في مدرجات ملعب "أنفيلد"، للاحتفال معهم بلقب البطولة.

وحرص سلوت خلال الاحتفال مع الجماهير، على الهتاف باسم المدرب الألماني السابق للريدز يورجن كلوب، الذي رحل عن القيادة الفنية للفريق بنهاية الموسم الماضي، ليخلفه أرني سلوت.

وقبل أن يبدأ أرني سلوت في ترديد اسم يورجن كلوب، أشار إلى تقديره الكبير واحترامه للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وكان كلوب سبق له وأن قام بنفس الموقف مع أرني سلوت، حيث أنه خلال آخر مباراة له في الموسم الماضي مع ليفربول، حرص على ترديد اسم سلوت رفقة جماهير الريدز داخل الملعب، لدعمه قبل توليه القيادة الفنية للفريق.

ويذكر أن يورجن كلوب أعلن في نهاية الموسم الماضي 2023-2024، رحيله عن صفوف ليفربول، بعد رحلة استمرت لمدة 9 سنوات رفقة الريدز.

قبل بدايه الموسم كلوب يدعم سلوت وسلوت في نهايه الموسم لم ينساه و يهديه اللقب 🔥❤️ pic.twitter.com/ztvKpYNDIN — salehalsalman (@alsalman81) April 28, 2025

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