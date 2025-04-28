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"هل يتم سجنه؟".. عقوبة كبيرة تنتظر نجم ريال مدريد بسبب الكلاسيكو

08:56 م الإثنين 28 أبريل 2025
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    أنطوني روديجر
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    ريال مدريد وبرشلونة
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الألماني أنطونيو روديجر مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، تنتظره عقوبة كبيرة لما بدر منه، خلال مباراة فريقه الأخير أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

وكان روديجر تعرض للطرد خلال مباراة فريقه أمام برشلونة، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة، وإلقائه كيس من الثلج في الملعب مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء له.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحكم أشار في تقريره أن روديجر قام بإلقاء شيئا من المنطقة الفنية داخل الملعب، مما يعني قيام اللاعب بسلوك عدواني.

وأشارت الصحيفة، أنه سوف يتم معاقبة اللاعب طبقا للمادة 101، مما يعني أن العقوبة المنتظر أن يتعرض لها، ستتراوح ما بين 4 مباريات إلى 12 مباراة.

وأوضحت الصحيفة، أنه لن يتم معاقبة اللاعب طبقا للمادة 104 من قانون التأديب، التي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وقام النجم الألماني أمس الأحد بالاعتذار عما بدر منه، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا، يوم السبت الماضي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة كان قد تمكن، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بكأس ملك إسبانيا.

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