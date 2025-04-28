"رفقة صلاح".. مشجع مصري يخطف الأنظار في ملعب أنفيلد خلال الاحتفال بلقب الدوري (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

توج نادي ليفربول أمس الأحد بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 فى تاريخه، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في الجولة 34 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وحرص لاعب ليفربول، عقب نهاية مباراة أمس على الاحتفال مع جماهيرهم بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، كان بينهم النجم المصري محمد صلاح.

والتقطت عدسات الكاميرات أحد المشجعين المصريين للريدز، وهو يمنح محمد صلاح العلم المصري للاحتفال به في ملعب أنفيلد، عقب نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام أمس.

وقام صاحب ال 32 عاما بوضع علم مصر، على كتفيه خلال الاحتفال مع جماهير ليفربول أمس عقب نهاية المباراة وحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح فريقه.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج، خلال الموسم الحالي 2024-2025 برصيد 28 هدفا.