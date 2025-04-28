بعد أيام قليلة.. القاهرة تحتضن البطولة العربية للجولف 2025 على ملاعب جولف مدينتي وقطامية ديونز

إعلان تحريري

أعلن الاتحاد العربي للجولف والاتحاد المصري للجولف في بيان مشترك عن تفاصيل بطولة العرب للناشئين والسيدات لعام 2025، بما في ذلك نظام البطولة والفرق المشاركة. وستُقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2025 في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف. وتنطلق مراسم الافتتاح يوم الأربعاء 7 مايو 2025، فيما تبدأ المنافسات الرسمية يوم الخميس 8 مايو، على أن يُقام حفل الختام يوم السبت 10 مايو 2025.

يشارك في البطولة أكثر من 110 لاعبين يمثلون 13 دولة هي: البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، ومصر (الدولة المضيفة).

واعتمد الاتحاد العربي والاتحاد المصري للجولف الفئات المختلفة للمنافسات، وهي: السيدات، الفتيات تحت 16 سنة، الفتيات تحت 13 سنة، الفتيان تحت 18 سنة، الفتيان تحت 16 سنة، الفتيان تحت 13 سنة. ويستضيف نادي قطامية ديونز للجولف فئات الفتيان والفتيات تحت 13 سنة، فيما يستضيف نادي مدينتي للجولف الفئات الخمسة الأخرى.

وستُقام منافسات الفرق في جميع الفئات، باستثناء فئة الفتيات تحت 13 سنة، والتي ستُدار كتجربة تطويرية. وستُقام منافسات الفتيان والفتيات تحت 13 سنة على مدار 36 حفرة، بينما تُلعب بقية الفئات على مدار 54 حفرة.

وعلق عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، قائلًا: “أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة العربية المقرر يوم 7 مايو المقبل، ونحن جميعًا متحمسون لاستضافة هذه البطولة الهامة على أجندة الاتحاد العربي للجولف (AGF). نشكر الاتحاد العربي للجولف على دعمه وتعاونه وكل الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا الحدث.” وأضاف: “هذه البطولة هي ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد العربي والمصري لتنظيم واحدة من أكبر البطولات لهواة الجولف العرب على مستوى العالم العربي.”

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الاتحاد العربي للجولف

والاتحاد المصري للجولف