ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، بعد الفوز الكبير على توتنهام، واجه النادي تحديًا جديدًا يتعلق بتوزيع الميداليات التذكارية.

وبحسب صحيفة "مترو"، فإن النادي سيمنح 40 ميدالية فقط للاعبيه، ما يعني أن بعض اللاعبين لن يتمكنوا من الحصول على الميداليات بسبب شرط المشاركة في خمس مباريات على الأقل في الدوري هذا الموسم.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن أبطال البريميرليج يتلقون 40 ميدالية يوزعها النادي على المدرب واللاعبين والمسؤولين، ويتم تحديد المستحقين بناءً على مشاركاتهم في الموسم.

ويملك ليفربول 21 لاعبًا في فريقه يستوفون هذا المعيار، بينما يفصل اللاعب فريديريكو كييزا مباراة واحدة فقط ليكمل عدد المباريات المطلوب للحصول على ميدالية، حيث شارك في أربع مباريات كبديل.

وفي الوقت الحالي، سيظل أمام ليفربول 19 ميدالية لتوزيعها على باقي أعضاء الفريق والطاقم الفني إذا رغبوا في ذلك.

من بين اللاعبين الذين سيتأثرون بهذا النظام، يأتي الحارس فيتيزسلاف ياروش واللاعب الشاب جايدن دانس، حيث شاركا في مباريات الدوري الممتاز ولكن بمشاركة واحدة فقط لكل منهما.

كما أن تايلر مورتون تم إدراجه في بداية الموسم ضمن قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن جميع مشاركاته كانت في المسابقات الكأسية، بينما سجل جيمس ماكونيل وتري نيوني أربع وخمس مشاركات على التوالي، لكن لم تكن أي من تلك المشاركات في البريميرليج.