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"مستعد لكل التحديات".. عبد المنعم يتحدث عن دور الأهلي في الاحتراف بالدوري الفرنسي

02:09 م الإثنين 28 أبريل 2025

محمد عبد المنعم (1)

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كتب - محمد القرش:

تحدث المحترف المصري، محمد عبد المنعم، عن دور النادي الأهلي فيما وصل إليه بالاحتراف في الدوري الفرنسي وتحديدا مع نيس.

وقال محمد عبد المنعم عبر قناة "بي إن سبورت": "هأكد أن محمد عبد المنعم يستاهل يبقى موجود في أكبر الأندية".

وأضاف: "مستعد لكل تحديات الاحتراف، واشتغلت كتير ولسة هشتغل أني أبقى أقوى وحاضر دائما في الملعب".

وعن الاختلاف بين الأهلي ونيس، رد: "الاختلاف مش كبير، نادي الأهلي كبير جدا في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف: "اتربيت في الأهلي 15 سنة، وعشت أحلى لحظات حياتي وكان شرف ليا".

واختتم: "بشكرهم على كل حاجة عملوها معايا، الأهلي اللي ساعدني ابقى موجود هنا (الدوري الفرنسي)، لولا الأهلي لما تواجدت في نادي نيس".

يُذكر أن عبد المنعم تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للركبة في مباراة نيس وباريس سان جيرمان الماضية.

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