"مستعد لكل التحديات".. عبد المنعم يتحدث عن دور الأهلي في الاحتراف بالدوري الفرنسي

كتب - محمد القرش:

تحدث المحترف المصري، محمد عبد المنعم، عن دور النادي الأهلي فيما وصل إليه بالاحتراف في الدوري الفرنسي وتحديدا مع نيس.

وقال محمد عبد المنعم عبر قناة "بي إن سبورت": "هأكد أن محمد عبد المنعم يستاهل يبقى موجود في أكبر الأندية".

وأضاف: "مستعد لكل تحديات الاحتراف، واشتغلت كتير ولسة هشتغل أني أبقى أقوى وحاضر دائما في الملعب".

وعن الاختلاف بين الأهلي ونيس، رد: "الاختلاف مش كبير، نادي الأهلي كبير جدا في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف: "اتربيت في الأهلي 15 سنة، وعشت أحلى لحظات حياتي وكان شرف ليا".

واختتم: "بشكرهم على كل حاجة عملوها معايا، الأهلي اللي ساعدني ابقى موجود هنا (الدوري الفرنسي)، لولا الأهلي لما تواجدت في نادي نيس".

يُذكر أن عبد المنعم تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للركبة في مباراة نيس وباريس سان جيرمان الماضية.

🟪 تتابعون اليوم | لقاء خاص مع محمد عبد المنعم 🇪🇬 لاعب نيس @ogcnice قبل تعرضه لإصابة في الأربطة المتقاطعة ⤵️ يتحدث فيه عن أسباب انضمامه للنادي الفرنسي ↩️ وعن دور النادي الأهلي المصري فيما وصل إليه اليوم، والمزيد ...



🕝 14:30 بتوقيت 🕋

🕢 19:30

📺 عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية pic.twitter.com/hviOTib9wT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 28, 2025

اقرا أيضًا:

الأرقام القياسية تُزين موسم صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

زيارات نجوم كرة القدم لأمح الدولي قبل وفاته (فيديو وصور)