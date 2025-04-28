صافرة فرنسية.. إعلان حكم مباراة برشلونة وانتر ميلان بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان، المقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب مونتجويك.

ويُعد كليمان توربان، البالغ من العمر 42 عاماً، واحداً من أبرز حكام القارة العجوز، حيث نال جائزة أفضل حكم في أوروبا لموسم 2021-2022، وسيتولى مواطنه جيروم بريسارد مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال اللقاء.

ويمتلك توربان خبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 الذي جمع ريال مدريد وليفربول في سان دوني.

وعلى صعيد المواجهات السابقة، ستكون هذه المباراة الخامسة التي يديرها توربان لبرشلونة أوروبياً، حيث حقق الفريق الكتالوني تحت قيادته انتصارين مقابل خسارتين، آخرها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.

أما إنتر ميلان، فسيخوض مباراته السادسة تحت إدارة الحكم الفرنسي، بعدما سبق له الفوز مرتين وخسارة ثلاث مرات، وكان آخر لقاء جمع بينهما تحت قيادته هو الفوز الكبير للإنتر على غريمه ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي.