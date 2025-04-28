مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

زد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الترجي

- -
20:30

الأهلي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

بارما

جميع المباريات

إعلان

صافرة فرنسية.. إعلان حكم مباراة برشلونة وانتر ميلان بدوري الأبطال

01:24 م الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الحكم الفرنسي كليمان توربان 3
  • عرض 7 صورة
    برشلونة وانتر ميلان 1
  • عرض 7 صورة
    برشلونة وانتر ميلان 3
  • عرض 7 صورة
    برشلونة وانتر ميلان
  • عرض 7 صورة
    الحكم الفرنسي كليمان توربان 2
  • عرض 7 صورة
    الحكم الفرنسي كليمان توربان 4
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان، المقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب مونتجويك.

ويُعد كليمان توربان، البالغ من العمر 42 عاماً، واحداً من أبرز حكام القارة العجوز، حيث نال جائزة أفضل حكم في أوروبا لموسم 2021-2022، وسيتولى مواطنه جيروم بريسارد مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال اللقاء.

ويمتلك توربان خبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 الذي جمع ريال مدريد وليفربول في سان دوني.

وعلى صعيد المواجهات السابقة، ستكون هذه المباراة الخامسة التي يديرها توربان لبرشلونة أوروبياً، حيث حقق الفريق الكتالوني تحت قيادته انتصارين مقابل خسارتين، آخرها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.

أما إنتر ميلان، فسيخوض مباراته السادسة تحت إدارة الحكم الفرنسي، بعدما سبق له الفوز مرتين وخسارة ثلاث مرات، وكان آخر لقاء جمع بينهما تحت قيادته هو الفوز الكبير للإنتر على غريمه ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مباراة برشلونة وانتر ميلان دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان