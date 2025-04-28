أرقام مرعبة.. هل يخطف جيوكيريس الحذاء الذهبي من أنياب صلاح؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يشتعل الصراع على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم بين النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والمهاجم السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينج لشبونة، في واحدة من أكثر المنافسات إثارة في السنوات الأخيرة.

حتى الآن، يتصدر جيوكيريس ترتيب السباق بعد أن رفع رصيده إلى 38 هدفًا في الدوري البرتغالي، محققًا 57 نقطة في التقييم الأوروبي، الذي يحتسب لكل هدف في الدوري البرتغالي 1.5 نقطة.

وسجّل جيوكيريس "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) في الفوز العريض على بوافيستا (5-0) مما منحه الأفضلية المؤقتة في جدول الهدافين.

في المقابل، يواصل محمد صلاح تقديم موسم مميز مع ليفربول، حيث سجّل 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، ليصل إلى 56 نقطة، حيث يُحسب لكل هدف في البريميرليج نقطتان، نظرًا لقوة المسابقة.

ورغم تقدم جيوكيريس، إلا أن صلاح يملك فرصة كبيرة لخطف الصدارة، إذ تبقى له أربع مباريات في الدوري، مقابل ثلاث مباريات فقط لجيوكيريس، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام الفرعون لتحقيق إنجاز تاريخي، بالحصول على أول حذاء ذهبي في مسيرته.

ترتيب الحذاء الذهبي حتى الآن:

فيكتور جيوكيرس (سبورتينغ لشبونة): 38 هدفًا × 1.5 = 57 نقطة

محمد صلاح (ليفربول): 28 هدفًا × 2 = 56 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 25 هدفًا × 2 = 50 نقطة

هاري كين (بايرن ميونخ): 24 هدفًا × 2 = 48 نقطة

ماتيو ريتيجي (أتلانتا): 22 هدفًا × 2 = 44 نقطة

كيليان مبابي (ريال مدريد): 22 هدفًا × 2 = 44 نقطة