كتب - يوسف محمد:

شهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين عدد من اللاعبين، في الدوريات الأوروبية الكبرى بهدف الحصول على جائزة الحذاء الدوري خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح النجم المصري محمد صلاح أمس، في تسجيل هدف في فوز فريق ليفربول الإنجليزي على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتم احتساب الفائز بالحذاء الذهبي، طبقا لعدد الأهداف التي يسجلها كل لاعب بالدوري المحلي الذي يشارك به في أوروبا.

ويعادل الهدف في الدوريات الخمسة الكبرى وهم: "الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما بنقطتين، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأقل في المستوى، إلى أن تصل إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

قائمة اللاعبين الأقرب للحصول على جائزة الحذاء الذهبي

1- فيكتور جيوكيريس، سبورتنج لشبونة البرتغالي، 38 هدفا، 57 نقطة.

2- محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي، 28 هدفا، 56 نقطة.

3- ليفاندوفسكي، برشلونة الإسباني، 25 هدفا، 50 نقطة.

4- هاري كين، بايرن ميونخ الألماني، 24 هدفا، 48 نقطة.

5- ماتيو ريتيجي، أتالانتا الإيطالي، 23 هدفا، 46 نقطة.

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