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"المدرب الخامس".. أرني سلوت يحقق رقما تاريخيا في بطولة الدوري الإنجليزي

03:34 ص الإثنين 28 أبريل 2025
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    ارني سلوت ومحمد صلاح
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    أرني سلوت من مباراة ليفربول ونيوكاسل
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    أرني سلوت 1 (1)
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    أرني سلوت (1)
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كتب - يوسف محمد:

توج فريق ليفربول أمس الأحد بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عقب الفوز على حساب نظيره توتنهام بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن فريق ليفربول من حسم لقب البريميرليج لصالحه، قبل 4 جولات من نهاية الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتعد هذه هى المرة رقم 20، التي يتوج بها الريدز بلقب الدوري الإنجليزي، معادلا عدد ألقاب فريق مانشستر يونايتد في البطولة.

ونجح الهولندي آرني سلوت المدير الفني للريدز، في حصد لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في موسمه الأول مع الريدز، بعدما تولى قيادة الفريق في يوليو من عام 2024 بعقد يمتد حتى يوليو من عام 2027.

وأصبح سلوت خامس مدير فني في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، يحقق لقب البريميرليج في موسمه الأول مع الفريق.

وسبق وحقق هذا الإنجاز في البريميرليج 4 مدربين فقط هم، جوزيه مورينيو 2004-2005 مع تشيلسي، كارلو أنشيلوتي 2009-2010 مع تشيلسي، بيليجريني 2013-2014 مع مان سيتي وأنطونيو كونتي 2016-2017 مع تشيلسي.

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